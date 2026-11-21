Инцидент произошел в туалете одной из школ Железногорска, где 14-летний подросток из хулиганских побуждений в присутствии других учеников выстрелил в 13-летнего мальчика из аэрозольного устройства с пиромеханическими баллонами. Пострадавший получил поверхностную рану щеки, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
«Заместитель руководителя Железногорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курской области просил избрать в отношении несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток», – говорится в сообщении пресс-службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Кировской области завели уголовное дело на местного жителя за ранение мальчика из пневматической винтовки.
В апреле в Свердловской области 13-летний ученик ранил одноклассницу, учителя и бухгалтера из пневматического пистолета.
Ранее подростка из Иркутской области отдали под суд из-за взрыва принесенного в школу патрона, в результате которого пострадал другой ученик.