В Риме в возрасте 89 лет умер ювелир Паоло Булгари

Tекст: Тимур Шайдуллин

Похороны состоятся 23 ноября в Риме, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

«Ушел великий ювелир нашего времени», – заявила семья Булгари.

Знаменитая ювелирная марка была основана дедом Паоло Булгари, греческим иммигрантом Сотирио. Свою первую лавку серебра он открыл в Риме в 1894 году, а спустя 11 лет появился исторический магазин на улице Кондотти. Паоло унаследовал компанию отца и вместе с братом Костантино вывел ее на международный уровень. Расцвет бренда пришелся на 1960–1970-е годы, когда его клиентами стали кинозвезды.

В 2011 году компания была продана французскому консорциуму LVMH. При этом Bulgari сохранила тесную связь с Римом, где недавно открылся отель под этой маркой, а бренд взял на себя расходы по реставрации античного мавзолея Августа.

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