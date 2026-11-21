В «Сенеже» стартовал форум «Большие решения малой родины»

Tекст: Вера Басилая

Организатором форума, который проходит 21–22 ноября, выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России. В мероприятии принимают участие 800 человек из всех 89 субъектов федерации. Программа включает встречи с представителями министерств, ведомств и депутатами Госдумы, а также презентацию доклада о развитии местного самоуправления и проведение IX Съезда ВАРМСУ.

Особое внимание на форуме уделено выставке муниципальных практик. На стендах представлены управленческие решения всех регионов, включая цифровизацию услуг и поддержку предпринимательства. Участники могут ознакомиться с 50 лучшими практиками на большом экране и получить доступ к базе из тысячи практик через интерактивные тач-панели на портале муниципалитеты.рф.

«Опыт, который повышает качество жизни людей, должен распространяться по всей стране. ВАРМСУ ведет отбор лучших практик на постоянной основе, мы выявляем работающие механизмы, которые способны масштабироваться и трансформироваться в новые стандарты управления», – заявила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

В рамках подготовки ко II Всероссийскому форуму «Большие решения малой родины» отобран перечень из десяти лучших муниципальных практик, охватывающих различные сферы развития территорий.

Среди представленных проектов – опыт Калужской области. В Калуге запущена «СтартАпФабрика» для устранения дефицита инженерных кадров. На этой площадке промышленные предприятия ставят задачи, а студенты и молодые ученые решают их при поддержке города и опорного вуза. Это позволило вовлечь в научно-техническую деятельность более 125 разработчиков ежегодно и повысить популярность инженерных специальностей на 15%.

Хвалынск (Саратовская область) представил практику объединения власти, бизнеса и общества вокруг бренда «Хвалынск – город музеев». Создан координационный совет по развитию бренда, открыт туристский информационный центр, разработаны «Паспорт туриста» и единый фирменный стиль. Привлекаются спонсорские и грантовые средства, создаются преференции для частных музеев. Открыта профориентационная школа по реставрации темперной живописи, кружки «Школа экскурсоводов» и «Школа юных краеведов». Турпоток в городе вырос в шесть раз, а посещаемость музеев – в 25 раз.

Курск интегрировал домофоны с Единой дежурно-диспетчерской службой для автоматического открытия дверей при сигнале опасности.

При получении сигнала опасности ЕДДС мгновенно дистанционно разблокирует все подключенные подъезды одновременно. Двери открываются за несколько секунд, что позволяет жителям укрыться в любом ближайшем подъезде независимо от места проживания.

К системе автоматического открытия подключены 305 подъездов; около сорока тысяч жильцов получили возможность укрыться в ближайшем подъезде за считанные секунды после сигнала тревоги. Решение может быть рекомендовано как типовой модуль для приграничных и иных территорий с повышенными требованиями к безопасности.

Тверь представила международный образовательный проект «Как дела?», помогающий выстраивать гуманитарные связи с зарубежными партнерами из Белоруссии, Армении, Китая, Индии, Палестины и Таиланда. Для педагогов работает «Школа профессионального роста» с вебинарами и очными встречами. В 2026 г. прошла программа «Посольство Дружбы. Россия – Палестина»: 17 школьников из Рамаллы и 21 из Твери вместе осваивали ценности, знакомились с культурой. Итог – русско-арабский «Глоссарий дружбы» и документальный фильм.

С 2024 года ВАРМСУ реализует проект «Муниципальные практики». Собрана база из 43,8 тыс. успешных решений со всей страны, тысяча из которых доступна на портале муниципалитеты.рф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на ВЭФ участники проекта ВАРМСУ договорились подготовить рекомендации по взаимодействию муниципалитетов и бизнеса.

В марте в Мастерской управления «Сенеж» представили проекты развития для 16 муниципалитетов России.