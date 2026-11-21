Tекст: Тимур Шайдуллин

«Кстати, сейчас в этой комнате находится самый могущественный человек в мире – глава аппарата Белого дома Стивен Миллер», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

После этого Трамп пригласил Миллера на трибуну, чтобы разделить свою пресс-конференцию на несколько частей.

Трамп назначил своего заместителя руководителя аппарата и ключевого советника Стивена Миллера главой аппарата Белого дома с 9 ноября. На этой должности он сменил Сьюзи Уайлс, которая перешла в политическую структуру американского лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о знакомстве российской делегации с руководителем администрации президента США Стивеном Миллером.

В начале ноября лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис резко осудил назначение Стивена Миллера главой аппарата Белого дома.

Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали начать расследования в отношении предпринимателя Илона Маска и Стивена Миллера.