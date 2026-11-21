В Нижнем Новгороде назвали победителей конкурса «Большая перемена»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена» прошла торжественная церемония закрытия финала седьмого сезона Всероссийского конкурса для студентов колледжей и техникумов. В мероприятии приняли участие около 500 учащихся из более чем 40 регионов России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Большая перемена» – это масштабный проект системы воспитания и молодежной политики, часть нацпроекта «Молодежь и дети». Ежегодно конкурс объединяет сотни тысяч молодых людей, стремящихся к участию в общественной жизни, развитию и самореализации», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Лауреаты первой степени получат по 1 млн рублей, второй – по 200 тыс. рублей, а третьей – по 100 тыс. рублей. Педагогам-наставникам выплатят от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Кроме того, 25 лучших образовательных организаций получат гранты по 2 млн рублей на развитие среды для талантов. В число регионов-лидеров по количеству победителей вошли Москва, Алтайский и Краснодарский края, а также Липецкая и Иркутская области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель правления «Движения первых» Артур Орлов принял участие в церемонии награждения победителей седьмого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» в детском центре «Орленок».

Также в Концертном зале «Амфитеатр» учреждения стартовал финал состязания для учеников старших классов.

Кроме того, церемония чествования финалистов проекта состоялась в Красноярске.