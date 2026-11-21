ВМС Ирана: Танкер подорвался на мине на востоке Ормузского пролива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судно вошло в запретную зону, отключив системы опознавания и навигации, несмотря на предупреждения, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

В ВМС Ирана предупредили, что проход через запретные зоны представляет серьезную угрозу для жизни экипажей и безопасности судов. Ответственность за инциденты из-за игнорирования предупреждений лежит на владельцах и операторах танкеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров на морских минах к востоку от Ормузского пролива.

Во вторник иранский Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве нефтяного танкера на морской мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе.

В понедельник иранская армия сообщила о подрыве третьего за сутки нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе.