BFMTV: Во Франции осудили троих полицейских за избиение продюсера Зеклера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трое французских стражей порядка получили по пять лет тюрьмы, часть из которых они будут отбывать условно. Один из осужденных проведет в заключении два года, второй – полтора, а третьему могут заменить год реального срока на ношение электронного браслета, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в Париже в ноябре 2020 года. Зеклер находился на улице без защитной маски, нарушая санитарные правила во время пандемии коронавируса. Пытаясь избежать штрафа, мужчина укрылся в своей музыкальной студии.

Полицейские ворвались в помещение, начали избивать продюсера и оскорблять его, используя расистские высказывания. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда назвал этот инцидент позором для государства.

По решению суда осужденным преступникам также запрещено в дальнейшем работать в правоохранительных органах.

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