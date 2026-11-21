Более 120 лыжников спустились с горы в костюмах на открытии сезона в Шерегеше

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В день открытия горнолыжного сезона 2026-2027 годов на курорте Шерегеш более 120 человек со всей Сибири, Китая и Японии спустились с горы в карнавальных костюмах», – заявил Полынских, его слова приводит ТАСС.

В этом году участники всех возрастов выбрали образы, посвященные советским сказкам и мультфильмам.

Также в субботу была торжественно открыта новая канатная дорога в секторе F. Она обеспечивает доступ к трем новым трассам на горе Зеленая протяженностью 10 км.

Отмечается, что развитие курорта включено в утвержденную премьер-министром Михаилом Мишустиным программу развития региона до 2030 года. За прошлый сезон Шерегеш посетили около 1,6 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кемеровской области возобновилась работа шахты «Шерегешская» после остановки из-за подземного толчка.

В октябре глава региона Илья Середюк сообщил о пожаре в кафе «Грелка» на территории курорта Шерегеш.



