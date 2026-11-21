Tекст: Тимур Шайдуллин

«Это вопрос строительства судов на Находкинском судоремонтном заводе. Побывали с теми заказчиками, которые уже на предприятии расположили заказы. Посмотрели перспективу строительства судов другого типа. Это могут быть суда-снабженцы, катамараны, которые нужны для гражданской и промышленной работы. Это кооперация с судоверфью «Звезда». Это тоже один из важнейших проектов для судостроения», – приводит слова Кожемяко ТАСС.

Инвестиционный проект предусматривает модернизацию производственных мощностей, приобретение нового оборудования и формирование новых подразделений. В модернизацию уже вложено более 330 млн рублей, создано свыше 800 новых рабочих мест.

На обновленном комплексе планируется серийная постройка рыбопромыслового флота и других судов, а также изготовление блоков и секций в кооперации с другими верфями. При оптимальной загрузке предприятие планирует строить в среднем три судна в год и ремонтировать 28 судов и 60 кораблей. Перегрузочный комплекс будет переваливать свыше 115 тыс. тонн грузов в год.

Врио губернатора Приморского края Константин Шестаков отметил, что завод является важным производством и одной из опор экономики региона, а его модернизация создает рабочие места и формирует новые компетенции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре кандидат на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко сообщил о планах строительства новой крупной судостроительной верфи во Владивостоке.

В начале ноября власти России запланировали направить почти 50 млрд рублей на финансирование государственной программы развития судостроения в 2027 году.

Ранее президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье.