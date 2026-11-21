Tекст: Тимур Шайдуллин

Часть туристов, прилетевших на открытие горнолыжного сезона в Шерегеш рейсом Казань – Новокузнецк, не получила багаж по прилете в кузбасский аэропорт, так как чемоданы не были погружены в самолёт в аэропорту вылета в Казани, передал ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По данным прокуратуры, в Новокузнецк не поступило 138 мест багажа, принадлежащих более чем ста пассажирам этого рейса. Ведомство уточнило, что багаж планируется доставить в кузбасский аэропорт и передать туристам в воскресенье.

В прокуратуре добавили, что пассажиры оформили соответствующие заявления о неприбытии багажа и после этого разъехались из аэропорта. Надзорное ведомство проводит проверку обстоятельств инцидента с утратой багажа на этапе погрузки в казанском аэропорту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около 150 пассажиров авиакомпании Nordwind, прибывших из Казани в Новокузнецк на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, остались без багажа из-за ошибки в аэропорту вылета.

В апреле Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Бугульмы, Нижнекамска и Чебоксар.

Ранее более тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири из-за массовых задержек рейсов, вызванных погодой и поздними прилетами.