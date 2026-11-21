МИД России выразил надежду на профессионализацию ИКАО после расширения

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Надеемся, что расширение позволит руководящему органу ИКАО стать более профессиональным и эффективным», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Выборы новых членов совета состоялись в рамках 43-й сессии Ассамблеи ИКАО в Канаде с 19 по 20 ноября, передает РИА «Новости».

В МИД подчеркнули важность расширения на фоне ряда политизированных решений Совета ИКАО, не основанных на фактах и праве. В частности, Россия была вынуждена обжаловать в Международном суде ООН решение по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17.

В мае прошлого года правительство Нидерландов сообщило, что ИКАО возложила ответственность за крушение самолета на Россию. Москва в ответ назвала решение нелегитимным и противоречащим Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, указав, что организация отказалась от независимого расследования авиакатастрофы по политическим мотивам. В июне директор правового департамента МИД Максим Мусихин заявил о намерении добиваться отмены решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава правового департамента МИД Максим Мусихин сообщил о намерении Москвы добиваться отмены решения Совета ИКАО о крушении Boeing.

Также Россия оспорила в Международном суде ООН признание ответственности страны за катастрофу.

Кроме того, МИД назвал решение ИКАО нелегитимным.