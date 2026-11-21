Директор RuStore: Мошенники обманывают геймеров скидками перед «Черной пятницей»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Перед «Черной пятницей» злоумышленники используют интерес к скидкам, чтобы выманить у игроков деньги или получить доступ к их аккаунтам», – рассказал Морев РИА «Новости». По его словам, на такие схемы приходится 23% случаев мошенничества в онлайн-играх.

Самой распространенной схемой обмана (37% случаев) остается купля-продажа игровых аккаунтов. Еще 16% связаны с торговлей редкими предметами, а 6% – с поддельными розыгрышами и бонусами.

Морев отметил, что в феврале была обнаружена мошенническая площадка, предлагавшая валюту и ключи для 39 игр. Средний платеж пользователей составлял 2,4 тыс. рублей, однако после оплаты они не получали товары, а при обращении в поддержку рисковали потерять деньги повторно.

Эксперт также предупредил об опасности фальшивых розыгрышей в игровых сообществах, где для участия просят ввести код из смс, что позволяет злоумышленникам похищать учетные записи. Кроме того, рекламные объявления внутри мобильных игр могут вести на сайты, собирающие личные и платежные данные.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пользователи от 7 до 16 лет, поэтому Морев рекомендовал родителям объяснить детям правила безопасности и ограничить самостоятельные платежи с помощью детского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава заявил о признаках мошенничества в виде предложений товаров со скидками более 70%.

В среду в МВД России сообщили о похищении учетных записей россиян через сайты-копии маркетплейсов.

Также злоумышленники начали создавать сайты-двойники популярных маркетплейсов и рассылать фишинговые ссылки перед «черной пятницей».