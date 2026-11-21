В России предложили ограничить повышенные тарифы для детей в такси

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минтранс совместно с депутатами Госдумы подготовил пакет поправок в закон о такси, который регулирует стоимость таких поездок. «Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», – заявил Никитин РИА «Новости».

Документ будет вынесен на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев.

В сентябре Минтранс утвердил дорожную карту для повышения доступности такси пассажирам с детьми, разработанную вместе с «Яндексом». Планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами и обучать водителей. Кроме того, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проходит эксперимент по предоставлению скидок многодетным семьям на поездки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил о подготовке законопроекта об отмене дополнительной платы за проезд с детьми в такси.

Также в Минтрансе сообщили о планах увеличить количество автомобилей такси с детскими креслами.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости обеспечить доступность легковых перевозок для семей с детьми.