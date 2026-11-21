Жителям Молдавии предложили переехать в дома поменьше из-за тарифов на газ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если один человек живет в доме, где расходуется 350 кубометров газа, вероятно, это ситуация, когда нужно принять решение: продать дом и переехать в жилье поменьше. Ведь речь идет не только о счетах за отопление, но и обо всех остальных коммунальных платежах, которые слишком высоки», – заявила министр.

Как передает РИА «Новости», власти учитывают объем потребления за прошлые годы при решении о компенсациях. Те, кто тратил 350 кубометров в месяц и не переехал в дом поменьше, смогут и дальше оплачивать счета, считает Плугару. Этот порог является одним из условий для компенсаций в нынешнем сезоне.

С 1 сентября тариф на газ для бытовых потребителей вырос с 0,8 до 1,2 доллара за кубометр, а с 1 октября составил 1,5 доллара за кубометр. Молдавия переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция достигала 30,2%, а к концу 2025 года составила 7,8% при целевом уровне 6,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в парламенте Молдавии обвинили власти в доведении ситуации до газового кризиса.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала граждан готовиться к нехватке энергоресурсов.

Также спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о планах продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.