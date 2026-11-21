UKMTO: Танкер в Ормузском проливе получил повреждения при обстреле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе на расстоянии 11 морских миль к северу от города Эль-Хасаб в Омане, когда судно шло на выход из пролива, сообщил Центр управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает РИА «Новости».

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от города Эль-Хасаб, Оман. Танкер, следовавший на выход из Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом в кормовую часть», – говорится в сообщении. По данным UKMTO, на данный момент нет информации о пострадавших или об ущербе окружающей среде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление морских торговых операций Британии UKMTO сообщило о возгорании на танкере в Ормузском проливе после попадания неизвестного снаряда.

В четверг Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании UKMTO сообщил о поражении снарядом машинного отделения танкера в Ормузском проливе.

В среду Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров на морских минах к востоку от Ормузского пролива.