«Миграционные маршруты не укладываются исключительно в национальные границы отдельных государств, – заявила она на министерской конференции в Дакаре. – Наша реакция также должна быть глобальной».
Правительства стран Африки должны добиваться ускорения экономического роста, чтобы обеспечить молодежь рабочими местами, отметила Поуп, передает ТАСС.
Министр юстиции Сенегала Муса Сарр также призвал к сотрудничеству в правовой сфере, чтобы ввести жесткие санкции против контрабандистов.
Конференция проходит на фоне резкого увеличения потока нелегальных мигрантов из Западной Африки к Канарским островам. По данным испанского правительства, за первую половину ноября туда прибыли более 11 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ООН сообщили о росте смертности среди плывущих в Европу мигрантов.
В понедельник испанская береговая охрана спасла почти 1,5 тыс. нелегалов из стран Западной Африки у берегов Канарского архипелага.
Ранее МВД Испании обратилось к странам ЕС с призывом проявить солидарность в связи с миграционным кризисом в Сеуте.