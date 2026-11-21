Эксперт: Массированный удар по Украине – это еще не ответ за Крымский мост

Военный эксперт Кнутов: Пятничный удар по Украине – не ответ за Крымский мост, а плановая работа

Tекст: Олег Исайченко

«ВС России выбрали три группы целей на Украине – мосты, объекты энергетики и предприятия ВПК. Эти приоритеты сохраняются, меняются лишь конкретные цели», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что в результате массированной атаки в ночь на 20 ноября поражены, в частности, три моста: два из них вышли из строя, по третьему – «выясняется ситуация».

Собеседник назвал принципиально важной работу по мостам. «На встрече контактной группы по военной помощи Украине в Рамштайне было заявлено о резком наращивании помощи Киеву, а также увеличении объемов производства дронов для ВСУ. Если мы рассекаем Украину на сектора, это резко затруднит поставки», – пояснил Кнутов.

Аналитик признает, что эта задача крайне сложная. Но если она будет решена, противнику ничего не останется, как пойти на мирное соглашение на тех условиях, которые предлагает Москва, считает спикер. Он также подчеркнул различие в подходах: Россия наносит удары по объектам, важным для украинской армии, тогда как Украина атакует гражданские цели. Одним из последних стал террористический удар по Крымскому мосту.

«Киевские представители на прошлой неделе встречались в Абу-Даби с российской делегацией и американскими переговорщиками, а параллельно, по сути, вели вместе с европейцами подготовку удара по мирному Крымскому мосту. Они ошибочно считают, что если оказывать давление на Россию, то она «встанет на колени» и согласится на капитуляцию. На деле – когда на нас давят, мы сопротивляемся еще сильнее», – подчеркнул Кнутов.

В этом контексте он поддержал заявление Владимира Путина, предупредившего о более болезненном ответе на удар по Крымскому мосту. При этом массированная атака по Украине в ночь на пятницу – не обещанная мера, а плановая работа, считает эксперт. «Возможно, мы немного добавили активности в связи с террористическим ударом по Крымскому мосту. Но думаю, это пока не ответ. Мы его готовим, и он должен быть более чувствительным и более избирательным», – заключил аналитик.

В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщает Минобороны. Операция была проведена высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами. Целью стали объекты в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как уточнили в военном ведомстве, в результате удара в Киеве и области поражено производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов (государственный завод порошковой металлургии) в Броварах. По данным Минобороны, там осуществлялось производство компонентов твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.

Также в украинской столице под удар попало сборочное предприятие ООО «Файер Поинт» в населенном пункте Петровское, осуществляющее сборку, подготовку к боевому применению и доставку к местам пуска крылатых ракет FP-7 «Фламинго», а также предприятие по сборке БПЛА.

Кроме того, целью атаки стали автодорожные и автожелезнодорожный мосты, используемые для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ в зону боевых действий в Донбассе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Подольско-Воскресенского мостового перехода, Дарницкого и Южного мостов через Днепр, а также объекта критической инфраструктуры. Он призвал жителей без острой необходимости не выезжать в город на личном транспорте.

Как сообщили в российском министерстве, в Днепропетровской области поражена электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» в Тернах, а в Черниговской области – электроподстанция ПС-110 в населенном пункте Мена. Они осуществляли распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ.

В Ивано-Франковской области, согласно сводке Минобороны, удар нанесен по тепловой электростанции «Бурштынская». Во Львовской области атакована электроподстанция ПС-750 «Западноукраинская» в населенном пункте Ходоров, а также ремонтное предприятие авиационной промышленности «Львовский авиационный завод (ЛДАРЗ) в городе Львове, осуществляющее производство оперативно-тактических ракет FP-9 и крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

В Николаевской области поражен склад в населенном пункте Березнеговатое, используемый для хранения крылатых ракет, применяемых для ударов по гражданским объектам на территории России, а в Одесской области – автожелезнодорожный мост в Затоке, используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Кроме того, на переходе морем удар нанесен по сухогрузу, доставлявшему в порт Одесса грузы военного назначения, трем железнодорожным локомотивам в районе ж/д станции «Днепропетровск» и одному локомотиву в районе ж/д станции «Коростень» Житомирской области, используемым для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ.

Напомним, накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС предупредил об ответе на удары по Крымскому мосту. «Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», – подчеркнул глава государства.

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