Ростех: Разработчики ускорили создание новых систем артиллерии и РСЗО

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня разработчики перспективных образцов вооружения обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Разработчиками постоянно отрабатываются новые подходы в ходе разработок для существенного сокращения времени от модели до готового образца», – заявили в пресс-службе госкорпорации.

В компании отметили, что в настоящее время развитие ствольной артиллерии и РСЗО обусловлено использованием высокоточных управляемых боеприпасов наряду с повышением их точности и дальности поражения, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-полковник Дмитрий Клименко заявил о финальной стадии перехода артиллерии в единую разведывательно-огневую систему.

Ранее Ростех сообщил о способности реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и «Сарма» точечно поражать цели и экономить боеприпасы за счет индивидуального полетного задания для каждого снаряда.

Также в пресс-службе госкорпорации заявили о двойной экономической выгоде при применении управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С».