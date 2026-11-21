В США опубликовали отчет 1982 года о поддельных следах снежного человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американское ведомство представило фотографии с участков, где были запечатлены огромные отпечатки ног существа, известного как «бигфут», передает РИА «Новости».

Измерив длину следов и изготовив гипсовые слепки, биолог Лесной службы Родни Джонсон назвал находку подделкой. Ученый привел восемь аргументов, включая тот факт, что отпечатки не продавливались до твердого грунта.

«Если следы были подделаны, то кто-то приложил массу усилий и внимания к деталям. Отпечатки ступни было бы очень трудно воспроизвести. Они выглядят очень естественно. Я бы почти заподозрил, что для создания «поддельных» следов пришлось использовать слепок, сделанный с настоящей ноги», – резюмировал он.

Эксперт Пограничной службы Джоэл Хардин согласился с этими выводами. По его оценке, неизвестные авторы мистификации пытались задействовать государственные ведомства, чтобы придать своим действиям достоверность в глазах широкой публики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в США показали атакованные Ираном военные базы на Ближнем Востоке.

Также на дне пролива Пэнху нашли окаменелости гигантских людей ледникового периода.

В Карсонском национальном лесу обнаружили останки пропавшей американской ученой.