«Самые холодные будут западные районы, северо-западные. Самыми теплыми – восточные и южные районы, потому что циклон, который принесет нам снег, идет с юга, теплый воздух распространяет на юг и восток Московской области, а в его тыловой части будет холодный воздух распространяться. По этой причине северо-запад и запад наиболее прохладные, а юг и юго-восток наиболее теплые», – сказала она ТАСС.
При этом в Москве ожидаются снегопады в среду, 25 ноября.
«Три-пять сантиметров снега выпадет», – добавила Паршина.
Небольшой снег также прогнозируется в ближайшее воскресенье, 22 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий и мокром снеге на большей части России. Синоптик Леус заявил, что средняя температура декабря в Москве выросла на 5 градусов с 1879 года. Климатолог Терешонок спрогнозировал снег в столице под Новый год.