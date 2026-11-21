CNN: Хакеры вновь проникли в криминальную базу данных ФБР

Tекст: Катерина Туманова

База данных Национального центра криминальной информации, которая служит каналом связи между федеральными и местными правоохранительными органами США, подверглась незаконному проникновению. ФБР приступило к расследованию инцидента, передает CNN.

Это уже второе подобное проникновение в систему за последние месяцы. Скомпрометированная база данных используется полицейскими по всей стране для проверки информации об ордерах на арест и биографических данных подозреваемых.

Новый инцидент произошел на фоне серии крупных сбоев в работе американских банков, Агентства национальной безопасности и систем управления воздушным движением.

При этом накануне директор ФБР Каш Пател заявил в эфире телеканала Fox News об успешном проведении операции по защите критической инфраструктуры страны от киберугроз.

«Другие администрации могли бы сделать эти обновления, но они этого не сделали. Мы идем на шаг впереди и наверстываем упущенное время», – заявил Пател.

Комментариев ведомства по поводу нового взлома пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минсельхоз США приостановило работу баз данных из-за кибератаки. ФБР исключило хакерское вмешательство из числа причин серии технических сбоев в стране. В октябре правоохранители Иордании задержали предполагаемого участника предыдущего взлома баз данных ФБР.