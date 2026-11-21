«Мошенники рассылают россиянам сообщения о том, что бумажные налоговые уведомления якобы утратили силу, а для оплаты налогов необходимо активировать новую электронную форму документа», – рассказали в пресс-службе РИА «Новости».
Аферисты предлагают потенциальной жертве перейти по ссылке для авторизации через портал «Госуслуги» и подтверждения личности. В результате злоумышленники получают доступ к учетным данным пользователя.
Специалисты рекомендуют игнорировать любые рассылки с требованиями активировать электронную форму или переоформить уведомление.
Проверять и оплачивать начисления следует исключительно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в сертифицированном приложении «Налоги ФЛ», избегая ввода паролей и проверочных кодов на сторонних страницах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, платформе «Мошеловка» сообщили о рассылке злоумышленниками сообщений о необходимости повторной оплаты штрафов из-за сбоя в системе.
В МВД предупредили о краже мошенниками аккаунтов на портале «Госуслуги» через фишинговые письма от имени ФНС. В октябре официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала о похищении учетных записей злоумышленниками через предложения проверить налоговые начисления.