Corriere della Sera: Старый свет потерпел крах после саммита АТЭС

Tекст: Катерина Туманова

«Европа выходит из Шэньчжэня разбитой тремя крупными державами, которые считают её маргинальной. Россией, которая по-прежнему холодно относится к запоздалой просьбе Трампа о допуске ЕС к будущим переговорам, и итоговым коммюнике, которое идет вразрез юрисдикции международных судов, нанося удар по западному правовому порядку», – сказано в материале Corriere della Sera.

Совместное заявление по итогам саммита подразумевает восстановление поставок нефтепродуктов и защиту производственных мощностей, что ослабит эмбарго против России и свяжет руки главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«Европа не только неспособна говорить в один голос, но и вынуждена бороться со слабостью своих оборонных систем и политической слабостью из-за внутренних разногласий, поэтому не может не быть встревожена сигналами, поступающими из Шэньчжэня», – отмечает издание.

Несмотря на отсутствие результатов, Трамп остался доволен диалогом с Путиным и Си Цзиньпином. При этом важнейшие вопросы, такие как гонка за превосходство в области искусственного интеллекта и киберзащита, остались на заднем плане, заключает газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал определяющей роль Си Цзиньпина в организации встречи с Трампом. Россия, Китай и США закрепили в декларации защиту иммунитетов лидеров.

Политолог назвал главную тему встречи президентов России и США и председателя КНР Си.