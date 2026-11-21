Турция сохранила лидерство среди зарубежных направлений на Новый год

Турция осталась лидером среди новогодних направлений, Таиланд стал вторым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самостоятельные путешественники из России на новогодние каникулы по-прежнему чаще всего оформляют страховые полисы для поездок в Турцию, а заметный рост показали пляжная Азия и Южная Европа, рассказал управляющий директор «Ренессанс страхования» Артем Искра, передает РИА «Новости».

«Самостоятельные путешественники для поездок в новогодние праздники по-прежнему чаще всего выбирают Турцию. При этом в договорах на Новый год 2027, оформленных к 12 ноября, заметно выросла доля Таиланда и стран Южной Европы», – сообщил Искра. По его данным, доля Турции поднялась с 14,1% до 15%, а Таиланда – с 6,4% до 13,2%, что стало самым заметным изменением среди ведущих направлений.

Среди европейских стран выросла доля Италии – с 2,8% до 8,7%, Франции – с 3,2% до 6,8% и Кипра – с 2,2% до 6,6%. В страховых полисах на новый сезон чаще стал фигурировать Египет: его показатель увеличился с 3% до 5,5%, а Вьетнама – с 2,9% до 3,9%.

Ряд популярных направлений, напротив, снизил свою долю: Китай – с 8,6% до 5,8%, Грузия – с 7,3% до 3,4%, ОАЭ – с 7,4% до 2,9%, Мальдивы – с 4,7% до 1,8%, Индонезия – с 2,9% до 1,8%. Искра уточнил, что многие полисы оформляются с широкой географией покрытия, например «весь мир» или Шенген, без указания конкретной страны, поэтому рейтинг составлен только по договорам, где названа хотя бы одна зарубежная страна.

«Предварительная картина показывает, что самостоятельные туристы не отказываются от привычного лидера, но чаще стали выбирать пляжную Азию и европейские маршруты. Доля Таиланда выросла более чем вдвое, а Италия вышла на третье место. При этом окончательное соотношение может измениться ближе к концу декабря, когда к ранним покупкам добавятся поездки, оформленные незадолго до вылета», – добавил Искра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу большинство россиян планировали провести новогодние праздники внутри страны, а самыми востребованными направлениями стали Петербург и Москва.

В понедельник генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов назвал наиболее востребованными новогодними направлениями Таиланд, Вьетнам и Индонезию.

Ранее россиянам рекомендовали заранее определить бюджет на новогодние праздники и избегать быстрых займов для покрытия расходов.