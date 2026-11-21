Росфинмониторинг стал выявлять подозрительные переводы через НСПК

Tекст: Катерина Туманова

Финансовая разведка не осуществляет тотальный контроль за всеми транзакциями граждан, однако может оперативно получить данные о конкретных лицах при возникновении подозрений, передает РИА «Новости».

С 1 сентября 2026 года служба получила право запрашивать любую информацию об операциях у Национальной системы платежных карт (НСПК), которая выступает оператором системы «Мир» и обеспечивает работу Системы быстрых платежей (СБП).

«Такое право позволяет нам более быстро получать значимую информацию в том случае, когда нужно, скажем, найти лиц, финансирующих какой-то теракт, там счет идет на часы, либо собирающихся это сделать. И, конечно, это значительно проще: вместо того, чтобы запрашивать несколько банков, направить один запрос в НСПК», – сказал Негляд на полях пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По его словам, мониторинг не ведется в автоматическом режиме. Специалисты проверяют переводы только при наличии веских оснований, например, при обнаружении сомнительных финансовых цепочек или после поступления сигналов от других государственных структур о возможных нарушениях закона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Негляд заявил о точечном использовании права приостанавливать операции клиентов банков при подозрении на отмывание средств. В начале месяца директор службы Чиханчин сообщил о заморозке более 1 млрд рублей на счетах причастных к терроризму лиц.

В этом же месяце президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать работу ведомства из-за использования зарубежными спецслужбами современных технологий.