Variety: Disney снимет продолжение «Один дома» с Калкиным и Сетом Рогеном

Tекст: Катерина Туманова

Проект находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что Сет Роген и Эван Голдберг напишут сценарий совместно с исполнителем главной роли в оригинальном фильме Маколеем Калкиным, пишет Variety.

Новая картина будет продюсироваться через Point Grey. Детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете, а представители Disney отказались от комментариев.

Перед тем как полностью посвятить себя работе над франшизой «Один дома», Рогену и Голдбергу предстоит завершить подготовку к съемкам оригинального комедийного хоррора для студии Universal, где они планируют выступить в качестве режиссеров.

Слухи о возвращении Калкина к роли Кевина Маккалистера появились прошлым летом. Разговоры о сиквеле возобновились после того, как актер снялся в рождественской рекламе McDonald’s в образе повзрослевшего героя из фильма 1990 года.

Ранее портал ComicBook.com сообщил, что Калкин разработал сюжет для возможного продолжения новогодней комедии «Один дома».

По задумке артиста, повзрослевший Кевин Маккаллистер становится вдовцом или разведенным отцом.

«Я много работаю и не уделяю достаточно внимания, а ребенок злится на меня, и тогда меня запирают снаружи», – привел слова Калкина ведущий подкаста The Town Мэтт Беллони.

Беллони отметил, что представители студии Disney в восторге от этой идеи и активно пытались уговорить актера вернуться к культовой роли. По мнению продюсеров, участие Калкина обеспечит картине высокие кассовые сборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус заявил об увольнении первого исполнителя роли бандита Марва из-за плохой игры на пробах, выбрав Дэниела Стерна, который напомнил о себе в начале 2026 года тем, что полиция Калифорнии оштрафовала его за попытку воспользоваться услугами проститутки.

Летом Маколей Калкин обсудил с руководством голливудской киностудии идеи возрождения проекта.