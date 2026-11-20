Роналду в прошедшем матче довел число голов за карьеру до 986

Tекст: Катерина Туманова

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Аль-Ахли», передает ТАСС.

Роналду открыл счет на 12-й минуте, доведя общее количество голов за карьеру до 986. Спустя четыре минуты он попал в штангу при пробитии пенальти.

При этом в составе «Аль-Ахли» 81 минуту сыграл бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Аль-Наср» занимает 3-е место в таблице с 28 очками, «Аль-Ахли» поднялся на 4-ю строчку с 24 очками. В следующем туре 28 ноября «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хазмом», а «Аль-Ахли» примет «Аль-Таавун».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Роналду отстранили от игр за национальную команду Португалии на 30 дней. В сентябре он покинул расположение сборной перед матчем Лиги наций против Дании. Летом Роналду забил гол в матче чемпионата мира против команды Узбекистана, став первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.