Tекст: Вера Басилая

Кустурица поинтересовался, что является наиболее важным для России сейчас – скорость ракет или ее православный дух.

«Вы знаете, на мой взгляд, сегодня очень важным, принципиальным является даже не скорость ракет, а скорость мысли», – ответил глава государства, сообщает сайт Кремля.

Путин сослался на оценки военных специалистов, которые отмечают растущую роль математических знаний на фоне стремительных изменений в вооружениях. «Мне военные специалисты говорят: если вчера еще важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания, потому что скорость изменений в военно-технической сфере невероятная. И кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот и побеждает», – сказал президент.

«А духовная основа, крепость духа – это само собой, никто этого не отменял», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин назвал идеи самым мощным оружием в мире из-за способности направлять людей.

Владимир Путин объяснил притягательность православия сохранением определяющих человеческую сущность фундаментальных ценностей.

Путин вспомнил исторические высказывания Александра II и фельдмаршала Миниха о принципах государственного управления.