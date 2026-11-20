Путин назвал идеи самым мощным оружием

Tекст: Вера Басилая

«Идеи способны управлять людьми и давать им ощущение родины, что делает их мощнейшим оружием в мире», – заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель», опубликованном на сайте Кремля.

«Отсюда, кстати говоря, огромные успехи в свое время и советской разведки. Почему? Потому что, как писал один из исследователей, эти люди беззаветно работали на свою идейную родину», – добавил президент, сам разведчик в прошлом.

«Это было общей идеей. А идея – это самое сильное оружие», – подытожил Путин.

В пятницу президент Владимир Путин заявил о сохранении фундаментальных ценностей как причине привлекательности православия.

Владимир Путин в ходе интервью вспомнил высказывания императора Александра II и сподвижника Петра I фельдмаршала Миниха об управлении страной. Президент Владимир Путин призвал украинцев переходить на сторону России для объединения усилий ради общего будущего.