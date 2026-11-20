Tекст: Вера Басилая

Протестующие скандируют лозунги и несут плакаты против возвращения обязательной воинской службы и урезания социальных расходов, передает РИА «Новости».

Ранее в Гамбурге завершилась школьная забастовка, в которой приняли участие около 5 тыс. человек. Аналогичные акции против воинской повинности прошли в более чем 70 городах ФРГ.

Участники требуют отменить воинский учет и перенаправить средства из оборонного бюджета на образование и социальную поддержку. Также в пятницу запланированы другие акции протеста Gen Z regelt в крупных городах Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Германии завела дела за оскорбление канцлера ФРГ Фридриха Мерца на молодежных протестах.

Учащиеся школ и студенты организовали массовые шествия более чем в 70 городах Германии против возможного возвращения обязательной военной службы.

В прошлом месяце участники акции протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в центре Берлина выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.