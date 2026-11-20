Tекст: Вера Басилая

Фильм Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель» снят к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Режиссер спросил Путина, может ли он сказать, что за время его руководства Россия открывается для него «как чудо и тайна, что требует от правителя веры и молитвы», следует из интервью, опубликованного на сайте Кремля.

«В XVIII веке был такой фельдмаршал Миних, который как-то сказал – во всяком случае, ему приписывают это высказывание: Россия – это та страна, которая напрямую управляется Богом. Иначе непонятно, как она вообще существует», – ответил Путин.

Путин также привел слова императора Александра II, который, отвечая на вопрос, как он управляет такой огромной и разнообразной страной, сказал: «Россией управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин рассказал о роли единой религии в создании русского государства.

Также Путин процитировал слова Федора Достоевского о сильном инстинкте общечеловечности русского народа.

Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием.