Tекст: Тимур Шайдуллин

«В действительности обвинения в адрес России вновь не подкреплены никакими доказательствами, кроме голословных и непроверяемых «выводов» и «сведений» датских спецслужб», – говорится в комментарии посольства в Telegram.

Дипломаты отметили, что в качестве мести власти королевства объявили сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата. При этом датская сторона не удосужилась представить доказательства причастности Москвы и не направляла запрос о правовой помощи.

Заявления о якобы участии России в заказе ликвидации музыканта с незначительным политическим влиянием в дипмиссии назвали абсурдом. Фигуранты дела отрицают вину, поэтому публичные заявления Копенгагена выглядят как попытка давления на суд, который еще не начал рассмотрение дела.

В дипмиссии констатировали существование «датской модели», при которой в любом, даже самом немыслимом деле находится вымышленный «русский след». Подобные провокации призваны напугать население и оправдать курс на затяжную конфронтацию с Россией, указали в посольстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Дании предъявили двум местным жителям обвинения в подготовке убийства украинского рэпера Альберта Васильева, известного как Киевстонер.

В сентябре служба безопасности и разведки королевства предупредила об усилении активности российских шпионов.