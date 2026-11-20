Немецкая полиция запретила тиктокеру в костюме Бэтмена появляться во Франкфурте

Tекст: Вера Басилая

Блогеру запретили посещать центральную часть Франкфурта до 5 января из-за участия в протестах, передает РИА «Новости». Во время молодежной акции 31 октября тиктокер находился в толпе протестующих в костюме Бэтмена.

В местном отделении движения добавили, что сотрудники полиции также пришли домой к активисту и обязали его явиться в участок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция задержала 22 человека в ходе демонстрации молодежного движения в Берлине.

В прошлом месяце сотрудники правоохранительных органов Кельна применили водометы против участников акции.

Масштабные демонстрации молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы.