«Наши вооруженные силы <...> провели масштабную военную операцию, в ходе которой атаковали электростанцию в Эш-Шукайке и порт Джизана», – заявил Сариа. По его словам, удары привели к значительному ущербу, передает ТАСС.
Представитель «Ансар Алла» отметил, что атака стала ответом на действия коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая нанесла удары по электростанциям в йеменских городах Саада и Моха, а также обстреляла причал в порту Ходейды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель движения «Ансар Алла» пригрозил атаковать порт Джидда в ответ на удар арабской коалиции по Ходейде.
Штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии пострадала при ракетной атаке хуситов.
В четверг хуситы заявили о ракетном ударе по финансовому центру в Эр-Рияде.