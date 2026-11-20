UKMTO: В Ормузском проливе танкер загорелся после попадания снаряда

Tекст: Валерия Городецкая

Судно, следовавшее из Персидского залива через Ормузский пролив, подверглось обстрелу в 15 км к северу от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

UKMTO уточнило, что неизвестный снаряд поразил носовую часть левого борта танкера, после чего служба безопасности доложила о возгорании на судне. Информация о пострадавших членах экипажа пока не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Управление морских торговых операций Британии сообщило о попадании снаряда в машинное отделение танкера в Ормузском проливе.

В среду Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве трех нефтяных танкеров на морских минах к востоку от пролива.

В результате нападения на судно компании ADNOC Logistics & Services ранения получили 11 членов экипажа.