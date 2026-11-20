Tasnim: Ракета взорвалась в окрестностях иранского острова Кешм

Tекст: Тимур Шайдуллин

Взрыв произошел в 18:50 по местному времени в окрестностях города Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

Ранее агентство Fars передавало, что звук взрыва был слышен в небе над островом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ормузском проливе два нефтяных супертанкера подорвались на морских минах.

Во вторник истребители США нанесли удар по ракетной площадке Корпуса стражей исламской революции на острове Кешм.

В понедельник в районе острова Кешм в Ормузском проливе произошел взрыв.