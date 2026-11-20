Более 150 тыс. рабочих в ФРГ вышли на суточную забастовку

Tекст: Денис Тельманов

Более 150 тысяч сотрудников примерно 100 промышленных предприятий по всей Германии присоединились к суточной забастовке в пятницу, сообщает DPA со ссылкой на правление профсоюза IG Metall. Акции протеста продлятся 24 часа.

Протесты затронули прежде всего автомобильную отрасль: на работу не вышли многие сотрудники автоконцернов BMW и Audi, особенно в Баварии.

Наиболее массовая волна забастовок наблюдается в земле Северный Рейн-Вестфалия. Как отметил новостной портал Tagsschau, IG Metall проводит суточные забастовки впервые за восемь лет.

Профсоюз IG Metall, представляющий интересы около 3,7 миллиона работников отрасли, требует повысить зарплаты на 5% сроком на 12 месяцев, а также гарантировать сохранение рабочих мест и производственных площадок.

Работодатели предложили индексацию лишь на 1,3% с июля 2028 года при сроке действия договора в 26 месяцев.

В середине ноября более 2 тыс. работников сталелитейной промышленности устроили акцию протеста из-за тарифов на электроэнергию.

В середине месяца глава Лейбниц-центра европейской экономической политики Ахим Вамбах предупредил об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии из-за рекордных государственных расходов.

В начале ноября председатель Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил о ежемесячной потере около 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.