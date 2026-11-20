Собянин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу грамоту, удостоверение и нагрудный знак почетного гражданина столицы, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония состоялась в день 80-летия предстоятеля Русской православной церкви.
«Большое событие в нашем городе – нашему патриарху исполнилось сегодня 80 лет. От имени москвичей, от себя лично поздравляю с этим замечательным юбилеем», – заявил Собянин.
Мэр поблагодарил патриарха за труд по восстановлению церковных реликвий, строительству новых храмовых комплексов и работу по укреплению межконфессионального мира.
Решение о присвоении звания было принято единогласно Московской городской думой. По словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, титул присвоен за выдающийся вклад в развитие традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторического наследия Москвы и многолетнюю благотворительную деятельность в интересах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин назвал приоритетом политики сохранение человека.
Глава государства присудил патриарху Кириллу Государственную премию за гуманитарную деятельность.
Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил предстоятеля Русской православной церкви с юбилеем лично.