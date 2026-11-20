Tекст: Денис Тельманов

Операция носит оборонительный характер, о решении направить фрегат Zr. Ms. Evertsen министр иностранных дел Том Берендсен и министр обороны Дилан Йешильгез-Зегериус уведомили нижнюю палату парламента, передает ТАСС.

В военном ведомстве пояснили, что руководство ЕС призвало страны сообщества усилить операцию в связи с напряженной обстановкой в Баб-эль-Мандебском проливе. Ограничение судоходства в Красном море может негативно сказаться на нидерландских и европейских судовладельцах, промышленности и потребителях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны Evertsen на Ближний Восток для возможного развертывания в Ормузском проливе.

В том же месяце Бельгия решила отправить старый фрегат Leopold I в Красное море для участия в военной операции Евросоюза.

Летом глава нидерландского внешнеполитического ведомства Том Берендсен сообщил о готовности Нидерландов присоединиться к международным усилиям по защите морских путей в Ормузском проливе.