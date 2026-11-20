Tекст: Тимур Шайдуллин

По словам германского министра, телефонный разговор с представителем США состоялся в среду, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что по-прежнему не согласен с позицией Колби относительно тактики нанесения ударов вглубь территории России.

«Я извинился за свое высказывание», – сказал Писториус. При этом он добавил, что прямо заявил американскому коллеге о различии их взглядов на конфликт, и уточнил, что Колби также признает наличие этих расхождений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель главы Пентагона Элбридж Колби покинул заседание контактной группы по Украине в Брюсселе из-за разногласий с Киевом.

Во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил о неспособности украинских ударов по инфраструктуре России сдержать продвижение российских войск.

В начале ноября Борис Писториус раскритиковал методы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и потребовал участия Европы в переговорах.