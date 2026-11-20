По данным пресс-службы армии, во вторник в результате ударов был уничтожен командир подразделения «Нухба» «Исламского джихада» Ахмад Абу Армана, сообщает РИА «Новости».
В среду израильские военные ликвидировали заместителя командира отряда «Нухба» ХАМАС Абд ар-Рауфа Наима Абда аль-Хая Набхана в районе Нусейрат.
В четверг в городе Газа был уничтожен Таэр аль-Вадиа, командир подразделения «Нухба» в составе «Исламского джихада».
В ЦАХАЛ заявили, что все трое боевиков «занимались восстановлением военного потенциала радикальных группировок» в секторе Газа.
В израильской армии подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Во вторник Армия обороны Израиля ликвидировала командиров взводов ХАМАС Ашрафа Табаси и Сабера Набхана.
В понедельник израильские военные заявили об уничтожении четырех командиров подразделений ХАМАС.
В воскресенье ЦАХАЛ совместно со службой безопасности ШАБАК уничтожила командира бригады ХАМАС Самира Абу Юниса.