Tекст: Валерия Городецкая

«Причиной закрытия станции стал подозрительный предмет. В ходе проверки установлено, что опасности он не представляет», – сообщили ТАСС в оперативных службах.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также сообщал о временном закрытии выходов 1–2. Пассажирам рекомендовали пользоваться выходами 3–5 Большой кольцевой линии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на станции «Комсомольская» Сокольнической линии неизвестные оставили кота в переноске.

В августе движение на красной ветке московского метрополитена временно останавливали из-за необходимости проверки одного из составов.

В апреле на северо-восточном участке Сокольнической линии временно прекратили курсировать составы после инцидента с пассажиром.