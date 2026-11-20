Tекст: Тимур Шайдуллин

«Ядерные риски не могут рассматриваться в отрыве от всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Мы говорим об этом много лет, это неотменимый элемент нашей позиции», – подчеркнул Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат назвал опрометчивым подход, при котором военная и глобальная безопасность сводятся только к ядерному фактору по мере развития военных технологий. Подобный взгляд на стратегическую стабильность он счел неоправданно зауженным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о труднодостижимости взаимного соглашения об ограничении ядерного оружия.

В четверг на встрече лидеров трех стран американский президент предложил обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость срочного обсуждения вопросов стратегической безопасности между Москвой и Вашингтоном.