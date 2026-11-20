Israel National News: ХАМАС восстановил работу 17 министерств в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным израильского оборонного ведомства, в анклаве вновь функционируют 22 из 25 муниципалитетов и все 17 министерств, в которых работают около 50 тыс. чиновников и 30 тыс. вооруженных боевиков, пишет Israel National News.

Движение испытывает нехватку наличных средств, поэтому организовало специальный комитет для сбора платежей с торговцев, в том числе за ввезенные во время боевых действий товары. От бизнесменов требуют оплачивать наличными не менее 30% стоимости покупок. Одновременно ХАМАС продолжает вербовку новых сторонников через мечети и общественные мероприятия.

Кроме того, министерство здравоохранения ХАМАС продает приближенным лицам медицинские документы для выезда на лечение за границу по цене от 20 тыс. до 30 тыс. долларов. Израильские военные также указывают на продолжающееся использование больниц, включая «Аль-Шифа» и «Насер», в военных целях, ради чего сокращаются часы работы гражданских отделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Армия обороны Израиля уничтожила командиров взводов радикального палестинского движения ХАМАС Ашрафа Табаси и Сабера Набхана.

В понедельник израильские военные сообщили о ликвидации четырех командиров подразделений военного крыла ХАМАС в различных районах сектора Газа.

Ранее армия совместно со службой безопасности ШАБАК ликвидировала командира бригады Самира Абу Юниса.