Эксперты: Европа делами доказывает неготовность к урегулированию на Украине

Политолог Корнилов: Европа делами доказывает неготовность к урегулированию на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Решения, принимаемые европейскими партнерами Киева, пока не позволяют говорить об их нацеленности на мирное урегулирование конфликта», – отметил политолог Владимир Корнилов. В пример он привел киевско-брюссельский проект «Многонациональные силы Украины», в рамках которого 24 государства пообещали выделить военные подразделения для развертывания на украинской территории после окончания боевых действий.

При этом, напомнил спикер, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил: для Москвы неприемлемо введение любых войск на территорию Украины. «Так называемая коалиция желающих прекрасно понимает позицию российской стороны. Однако Европа включила соответствующий пункт в свою повестку и делает вид, что готовится всерьез обсуждать этот вопрос», – заметил эксперт.

К тому же, продолжил он, остается открытым вопрос о составе европейской делегации для потенциального участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. «Ранее появлялись сообщения о возможном делегировании странами Европы советников по национальной безопасности. Сейчас в Брюсселе идут довольно интенсивные споры о том, кто должен представлять регион на высшем уровне», – указал спикер.

«Не удивлюсь, если в итоге Брюсселем будут выбраны какие-нибудь откровенные русофобы из польского руководства. Другими словами, Европа сделает выбор в пользу заведомо недоговороспособных представителей», – допустил политолог.

В то же время Брюссель имитирует дипломатическую деятельность и ведет переговоры с США, чтобы не оказаться на обочине процесса, подчеркнул аналитик. «Европейские лидеры испытывают реальное беспокойство в связи со встречей Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне», – заметил собеседник.

«Судя по всему, Европе рано или поздно придется всерьез озаботиться тем, чтобы попасть за стол переговоров. Однако пока украинские власти готовы воевать до последнего украинца, этого не произойдет», – указал Корнилов.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар отметил: Трампу нужна сделка Запада с Россией по Украине. «Если Европа ее заблокирует, это разрушит одну из главных целей внешней политики главы Белого дома. Президент США обещал, что закончит конфликт. Судя по всему, Путин на своих жестких условиях готов заключить мир. Но Брюссель не хочет ни в чем уступать интересам Москвы, виня одну ее в украинском кризисе», – уточнил спикер.

«Главная интрига: кто сильнее – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейцы или пока еще лидер западного мира Трамп? Может быть, главе Белого дома удастся преодолеть противостояние Европы и добиться мирного соглашения. В противном случае США выйдут из программ помощи Киеву и поддержки конфликта на стороне Украины. И тогда весь этот груз полностью ляжет на плечи Европы. В ближайшее время выяснится, какой вариант победит», – заключил Рар.

Ранее Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским заявил, что Путин устал от конфликта на Украине и готов к заключению мирного соглашения, пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом встречи. В связи с этим глава Белого дома призвал европейских коллег заключить сделку с Кремлем, чтобы они могли потратить на свои нужды те средства, которые сейчас направляют на поддержку Киева.

Тем временем спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Берлине встречу с европейскими союзниками, обсудив пути завершения конфликта на Украине. По их словам, «разговоры были откровенными и продуктивными». Уиткофф отметил: Трамп полон решимости положить конец конфликту, сохранив безопасность и суверенитет Украины и предотвратив повторение противостояния. Он добавил, что цель встречи заключалась в прямом взаимодействии с европейскими партнерами, обмене взглядами и обсуждении дальнейших шагов.

Ранее Путин заявил о неприемлемости введения любых войск на территорию Украины, сообщает Кремль. «Что мы слышим от европейцев? Мы хотим прекращения войны, но после этого мы сразу введем войска. Ну что же это такое? Значит, они что нам говорят? Что мы не допустим мира на Украине – вот что они нам говорят. Надо с этим разобраться», – подчеркнул он.

«Поэтому мы и пригласили представителей Евросоюза приехать в Москву и поговорить на все эти темы, включая вопросы обеспечения безопасности и Украины, и России, и Европы в целом», – добавил президент России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российский, американский и китайский лидеры поставили на саммите АТЭС точку в истории однополярного мира.