Зонд BepiColombo начал выходить на орбиту Меркурия

Tекст: Алексей Дегтярёв

Миссия началась в октябре 2018 года. В декабре аппарат разделится на два орбитальных модуля: европейский Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японский Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO или Mio), пишет New Scientist.

MPO, оснащенный 11 научными инструментами, займется изучением самого Меркурия: его геологии, состава поверхности, рельефа и экзосферы. Модуль Mio с пятью наборами приборов будет исследовать магнитное поле, атмосферу и солнечный ветер на более удаленной орбите.

Основная миссия аппаратов рассчитана на один земной год (около четырех меркурианских лет). Ученые рассчитывают получить данные для разгадки тайн Меркурия, включая аномальное магнитное поле, механизм пополнения атмосферы и происхождение огромного железного ядра планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-служба Лестерского университета сообщила о получении спектрометром MIXS на зонде BepiColombo первых рентгеновских снимков Крабовидной туманности.

В прошлом месяце японский зонд MMX для изучения спутника Марса Фобоса отделился от ракеты-носителя.

Летом Роскосмос сообщил о начале фазы выхода меркурианского зонда BepiColombo на орбиту Меркурия.