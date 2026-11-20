МИД: Лондон не смог заблокировать принятие российской резолюции в СПЧ ООН

Tекст: Вера Басилая

Лукьянцев заявил, что британская сторона заявила об отсутствии у России морального права выдвигать инициативы в Совете ООН по правам человека, однако заблокировать российский документ не смогла, передает РИА «Новости».

«Примечательно, что своим главным аргументом против Великобритания в микрофон определила отсутствие у России морального права на выдвижение каких-либо инициатив в Совете ООН по правам человека в контексте ее, как они сказали, правозащитной репутации… Попытка Лондона сорвать принятие российского проекта резолюции провалилась», – заявил Лукьянцев в ходе круглого стола в Уфимском университете науки и технологий.

По его словам, британская делегация потребовала провести голосование по российской инициативе, а затем воздержалась вместе с другими западными странами и их союзниками. Дипломат назвал такую позицию проявлением двойных стандартов и колониального подхода.

Представитель ведомства добавил, что Великобритания фактически пытается решать, какие государства достойны выступать с инициативами в структурах ООН, продолжая делить суверенные страны на «истинные демократии» и «штрафников». В итоге российский проект резолюции был одобрен и получил широкую поддержку стран мирового большинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил о хорошей тенденции в голосовании по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН.

В прошлом месяце директор департамента международных организаций министерства Кирилл Логвинов выразил намерение всемерно добиваться полного восстановления авторитета и позиций организации на фоне нарастающей политизации ее работы.

Тогда посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о глубоком интересе крупнейших правозащитных организаций к поднятым Москвой вопросам на Совете по правам человека ООН.