BFMTV: Французская полиция обыскала офис партии «Национальное объединение»

Tекст: Вера Басилая

Французские правоохранительные органы провели обыск в одном из парижских офисов партии «Национальное объединение», где искали улики по делу о нарушении профессиональной тайны и тайны следствия, а также об укрывательстве этих преступлений. Следственные мероприятия состоялись еще 9 ноября, сообщает BFMTV.

По версии следствия, к передаче конфиденциальных данных партийцам может быть причастен бывший сотрудник МВД Франции, который в период совершения утечки работал в министерстве. В настоящее время, как отмечает телеканал, этот человек занимает должность префекта департамента Луара.

Параллельно правоохранители занимаются более масштабным делом, которое прокуратура начала в 2025 году. Следователи проверяют факты возможного нецелевого расходования средств Европейского союза политической группой «Идентичность и демократия», в которую партия «Национальное объединение» входила в период с 2019 по 2024 год.

В прокуратуре Парижа подтвердили проведение следственных действий и отметили, что работа по делу продолжается, однако до настоящего времени официальные обвинения никому не предъявлены. «Судебное расследование продолжается. На данный момент никому не предъявлено официальных обвинений», – заявили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась принять приглашение Владимира Зеленского приехать в Киев, сочтя такой визит пустым политическим жестом.

В прошлом месяце Европейская прокуратура начала расследование злоупотреблений в Европейской народной партии из-за контрактов с завышенными гонорарами для консультантов.

В начале месяца сотрудники Европейского экономического и социального комитета обвинили руководство во лжи и попытке вычислить заявивших о коррупции информаторов.

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла сообщил о трудностях с поиском банка для финансирования избирательной кампании партии.