«Островок»: Петербург и Москва лидируют по новогодним бронированиям у россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

На российские направления приходится 76% бронирований жилья в период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Островок».

Лидерами по внутренним бронированиям стали Петербург (21%) и Москва (19%). В пятерку вошли Казань (4%), Нижний Новгород и Сочи (по 3%). В топ-10 также оказались Калининград, Ярославль, Вологда, Кисловодск и Псков. Интерес к Вологде, которая поднялась на восьмое место с ростом бронирований на 17%, сервис связывает со статусом новогодней столицы.

Среди доступных вариантов выделяются Тюмень, Пятигорск, Краснодар, Тверь и Екатеринбург, где ночь обойдется в сумму от 5,5 до 6,1 тыс. рублей. Средняя стоимость ночи по России составляет 8,3 тыс. рублей.

Зарубежные поездки выбрали 24% пользователей сервиса. Более половины из них (53%) отправятся в Белоруссию. Следом идут Таиланд (11%), Узбекистан, Турция и Абхазия (по 5%). Средняя цена забронированной ночи за границей составила 11,9 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самыми востребованными новогодними направлениями назвали Таиланд, Вьетнам и Индонезию.

Ранее отмечалось увеличение интереса к бронированию отелей в Вологде на новогодние праздники в 4,7 раза.

Также Ассоциация туроператоров России предупредила об отсутствии горящих туров на Новый год.