Variety: Читатели раскритиковали рейтинг 100 величайших кинозвезд

Tекст: Катерина Туманова

Читатели американского издания раскритиковали рейтинг 100 величайших кинозвезд всех времен, журнала Variety, оставив ироничные и жесткие комментарии, самые безобидные из которых касались отсутствия в рейтинге того, кого пользователь считал непременным участником топ-100.

Журнал составил список актеров, которые, по мнению редакции, обладают идеальным сочетанием таланта, артистизма и популярности. В перечень попали как классические звезды Голливуда, так и современные артисты.

На позициях последней десятки рейтинга оказались Генри Фонда, Сильвестр Сталлоне, Зендея и Ален Делон. В список также вошли Эдди Мерфи, Филип Сеймур Хоффман, Эмма Стоун, Хоакин Феникс и другие известные актеры.

В первой десятке – Барбара Стрейзанд, Тосиро Мифунэ, Том Круз, Марлон Брандо, Сидни Пуатье, Кэтрин Хепберн, Джек Николсон, Чарли Чаплин, Хамфри Богарт и – лучшая в истории – Мэрилин Монро на первом месте.

В комментариях к публикации пользователи выразили массовое недовольство выбором редакции и распределением мест. Практически каждая реплика – перечень любимых актеров пользователя, которых не оказалось в списке.

«Мэрилин Монро совершенно не умела играть, но зато была очень привлекательна», – высказался пользователь с ником Д. Келли.

«Ой, как жаль, что Джулия Робертс (13 место) так высоко в этом списке. Она очень хорошо сыграла Джулию Робертс, но так и не смогла выйти за рамки этой роли», – иронично заметил Дональд Брейер.

«Получается, Дивайн «кинозвезда», а Брюс Уиллис – нет?! Совершенно несерьезный список», – написал Том Картер.

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